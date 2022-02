Tra coppa e campionato, l’Europa della Fiorentina passa dai prossimi 30 giorni

Il calendario sorride alla Fiorentina, ma nel prossimo mese di gare servono almeno 10 punti per rimanere a galla in zona Europa

Sei partite in un mese: da giovedì fino a metà marzo la Fiorentina si gioca una stagione. Il calendario viola è pressante ma non impossibile e proprio per questo la Fiorentina nei prossimi 30 giorni si gioca tutto, soprattutto la possibilità di tornare in Europa. Come scrive La Nazione, Italiano e i suoi saranno obbligati a sbagliare il meno possibile per non perdere il treno europeo e a partire dal match di Bergamo in Coppa Italia la squadra è chiamata al riscatto e ad una prova d'orgoglio.