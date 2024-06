Tra circa un mese si riparte: Palladino vuole studiare Firenze e la Fiorentina

Un mese da oggi, giorno più o giorno meno, perché le date non sono state comunicate ancora ufficialmente: è quanto manca al raduno della Fiorentina del nuovo corso targato Raffaele Palladino che si aprirà con le visite mediche di rito, propedeutiche all’inizio della preparazione vera e propria. Ma i tempi sono questi, visto e considerato che la Serie A avrà inizio il fine settimana del 17-18 agosto e allora è naturale mettere in conto i quaranta giorni canonici per consentire al gruppo di arrivarci già in buone condizioni atletiche.

Tutto al Viola Park come l’estate scorsa, allora “aperto” grazie a uno sprint per completare i lavori in tempo utile e consentire a Biraghi e compagni di allenarsi a Bagno Ripoli: stavolta non ci sarà bisogno di aggiungere nulla al centro sportivo che funziona a pieno regime da settembre. E il Viola Park sarà il fulcro di tutto: aprirà le porte ai tifosi per poter assistere ad alcune sedute e, forse, ospiterà qualche amichevole. Di sicuro la Fiorentina giocherà spesso, perché questo ha chiesto Palladino, evitando magari tournée troppo lontane e troppo dispendiose. Meglio, per il tecnico campano, confrontarsi sì con avversari di spessore e magari di frequente, però evitando per quanto possibile altri mini-ritiri lontani da Firenze. Comunque, come per le date, anche il programma è in via di definizione e i dettagli si conosceranno a breve.