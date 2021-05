Tra certezze (poche) ed idee, la difesa è da ripensare

La difesa gigliata necessita di una profonda ristrutturazione: Milenkovic e Pezzella saluteranno, Gattuso pronto a varare la linea a 4

La rivoluzione parte dal basso - così il Corriere Fiorentino descrive i movimenti sul mercato della Fiorentina. Nikola Milenkovic e German Pezzella lasceranno con ogni probabilità la Fiorentina. Per entrambi è arrivato il fine corsa della loro avventura in riva all'Arno. Gattuso proverà un tentativo in extremis per far cambiare idea al nazionale serbo che vuole la Premier. Piace anche ad alcuni club italiani, mentre il capitano potrebbe tornare nella Liga spagnola. La certezza si chiama Quarta, mentre Igor è considerato un valido rincalzo. Su Caceres, in scadenza, dovrà essere presa una decisione.