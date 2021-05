Milenkovic oltremanica: Gattuso farà un ultimo tentativo col serbo

Per Milenkovic, salvo colpi di scena, si è trattato dell'ultima stagione vissuta in riva all'Arno: nel suo futuro c'è la Premier

Nikola Milenkovic e la Fiorentina, titoli di coda. D'altronde - ricorda La Nazione - il patto era stato siglato ad inizio stagione, quando la il club viola provò vanamente a rinnovare il contratto del serbo, in scadenza nel 2022. Milenkovic ha giocato un altro campionato a Firenze, adesso spetta al suo procuratore portare un'offerta congrua, per non andarsene a parametro zero. La decisione di lasciare la Fiorentina e l'Italia era già stata presa molti mesi fa. Lo si è capito dalla lunga intervista concessa ai canali ufficiali della Fiorentina. Un lungo e articolato ringraziamento alla società e a Firenze. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro fra i dirigenti viola e Fali Ramadani, Gattuso è intenzionato a fare un ultimo tentativo per far cambiare idea al giocatore. La destinazione di Milenkovic sarà con ogni probabilità la Premier. Fra le pretendenti, oltre al Liverpool, ci sarebbero anche Manchester City e Manchester United.