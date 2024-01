Tra campo e mercato, Italiano spera nell’esterno. Ma intanto arriva l’Inter

Il Corriere Fiorentino analizza le possibili mosse di mercato della Fiorentina. Archiviata la vicenda Brekalo, il quale si trasferisce all'Hajduk Spalato in prestito per 200mila Euro fino a giugno. Ricomincia quella dell'esterno in entrata. Vargas è ancora il nome più caldo, anche se nelle ultime ore c'è stato un tentativo per Rodriguez del Montevideo. Ancora l'attaccante esterno non è arrivato, ma intanto Italiano se la giocherà contro l'Inter. Con il suo 4-2-3-1 e la sua filosofia di gioco che rimane immutata, niente difesa a 3 o scenari diversi