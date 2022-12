Tour toscano per il Monaco. Il Franchi apre le porte: i prezzi

Domani alle ore 15.00 andrà in scena il match tra la Fiorentina e il Monaco allo stadio Franchi, sesta amichevole stagionale. Il club viola ha messo in vendita i biglietti a 5 o 10 euro, 1 o 2 euro per gli under 14. Il tutto per assistere al match contro i francesi che oggi, al Castellani sfideranno l'Empoli di Zanetti. Il giocatore di maggior valore il giovane difensore Badiashile, classe 2001 che vale già 40 milioni. Sesti in campionati, sfideranno il Leverkusen in Europa League.