La Fiorentina è pronta per il tour de force, con due trasferte consecutive e la sfida interna contro la Juventus, da qui al 25 aprile. L’imperativo è quello di muovere ad ogni costo la classifica, senza sbagliare nulla. Nessuna pausa né giorno libero: testa al campo e alla salvezza da conquistare il prima possibile. Questo – scrive La Nazione – il diktat di Iachini che ritrova Ribery e Pulgar dopo il turno di squalifica. Il momento è decisivo, come ribadito da Commisso, all’arrivo in Italia. Una strigliata ai calciatori, ai quali ieri, al CS, ha riservato strette di mano e abbracci. La missione, adesso, è quella di registrare le maglie in difesa: l’ultima gara senza incassare reti è stata contro lo Spezia, più di due mesi fa.

