Commisso ridisegna la società, due le opzioni per il futuro

La priorità della Fiorentina è certamente quella di raggiungere la salvezza aritmetica il prima possibile, soltanto dopo la missione di Rocco Commisso potrà entrare nel vivo. Come riportato da Repubblica nella sua edizione di Firenze, sul tavolo del presidente si accavallano presente e futuro. In attesa dei verdetti delle decisive ed imminenti sfide di Serie A, è inevitabile riflettere sulla società che verrà. L’ipotesi di grandi movimenti all’interno degli assetti dirigenziali si fa sempre più concreta. Due le strade secondo il quotidiano. Una conduce a Marcello Lippi (a cui starebbe pensando anche la Juventus di Agnelli) come supervisore dell’area tecnica al di sopra di tutto e che possa raccordare e le varie componenti. L’altra ad un collaboratore, pari grado, da affiancare a Daniele Pradè. In quest’ultimo caso si fa il nome di Roberto Goretti, che al Perugia ha ricoperto le cariche di direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica. Nel caso di Lippi prenderebbe grande forza l’opzione Gattuso per la panchina.

