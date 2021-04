Toni: “Vlahovic vorrà lottare per l’Europa. Ribery resta? Dipende dal progetto”

Luca Toni ha tenuto una diretta sul suo profilo Tik Tok. L’ex attaccante ha toccato diversi temi e ha parlato anche di Fiorentina, in particolare di Ribery e Vlahovic:

Sarebbe un peccato se Ribery lasciasse la Fiorentina, sia per Firenze che per il calcio italiano. Spero possa restare ma dipenderà tanto dal prossimo allenatore e dal progetto della società. A Firenze ho vissuto anni stupendi della mia vita, ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Vlahovic? Credo sia la nota più bella di una stagione da dimenticare. Lui è un calciatore importante, è giovane, spero che possa restare alla Fiorentina. Lui sicuramente vorrà giocare in una squadra che può lottare per l’Europa.