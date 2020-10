Contro l’Udinese si preannuncia una partita delicata per la Fiorentina e per Iachini. Il tecnico viola studia la formazione da mandare in campo domani sera. L’intenzione sarebbe quella di schierarsi ancora con il 3-5-2. Di sicuro varieranno alcuni interpreti, rispetto al pareggio di Cesena. Davanti a Dragowski la linea a tre vedrà Pezzella al centro, con Milenkovic e Caceres ai suoi lati. Per Repubblica non è da escludere l’impiego di Igor. Con l’Udinese sarà la prima da titolare per Callejon, schierato sull’out destro. All’esterno spagnolo sarà chiesto di giocare da tornante puro. Dall’altra parte confermatissimo Biraghi. A centrocampo la certezza è Amrabat che agirà nella posizione di mezzala, senza compiti di regia. A impostare la manovra viola ci sarà Pulgar. Per l’ultima maglia ballottaggio tra Bonaventura e Castrovilli, con l’ex Milan leggermente favorito. Infine l’attacco: da capire chi giocherà insieme a Ribery, alla ricerca della prima rete al “Franchi”. Al suo fianco Kouame sembra in vantaggio su Cutrone e Vlahovic.