Torreira, versioni discordanti sull’addio: per la società litigio con Italiano, ma…

Sul Corriere Fiorentino si parla dell'addio di Lucas Torreira , concentrando l'attenzione su questo passaggio della sua lettera: «Sappiate che ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c’è stato chi, comportandosi male , secondo la mia opinione, è riuscito a evitare che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene».

Secondo la versione fatta filtrare dalla società, il riferimento è a Vincenzo Italiano e a un forte litigio andato in scena dopo una delle ultime partite in campionato. Ma Torreira, sottolinea il quotidiano, sembra avercela soprattutto con chi ha gestito le trattative per il riscatto: all'uruguaiano sarebbe stato chiesto di ridursi ulteriormente l'ingaggio. E ora in mezzo al campo c'è un vuoto enorme.