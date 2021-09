Torreira, Si torna sempre dove si è stati bene

La carriera di Lucas Torreira è partita dal Pescara in Serie B, passando per la Sampdoria, poi Arsenal, Atletico Madrid e di nuovo Italia

Come scrive il Corriere dello Sport, Lucas Torreira, centrocampista uruguayano classe '96, è arrivato dall'Arsenal alla Fiorentina in questa sessione di mercato, andando così a completare il centrocampo viola, come richiesto da Vincenzo Italiano. E' arrivato a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Conosce molto bene l'Italia, infatti è il posto che l'ha cullato fin dall'inizio. Ha iniziato giocando nel Pescara, per poi passare in Serie A alla Sampdoria di mister Giampaolo, dove si è esaltato.