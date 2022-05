Torreira, pronti 15 milioni per il riscatto. Nei prossimi giorni l’accelerata

La Fiorentina accelera sul riscatto di Torreira, che si è preso la Fiorentina suon di gol e prestazioni

La Fiorentina resta aggrappata a Lucas Torreira, leader dentro e fuori dal campo che ha recuperato a tempi di record da una lesione all'addome per poter giocare. Adesso - scrive il Corriere dello Sport - Stadio - ci sarà anche lui a dare una mano ai viola adesso che la corsa all'Europa si è fatta più complicata. Contro l'Udinese non è riuscito a prendere per mano la squadra per colpa di una condizione fisica che non poteva essere ideale, ma la rabbia per una sconfitta mal digerita lascia il posto al rapporto di reciproco affetto che c'è tra l'uruguaiano e Firenze.