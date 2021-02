Torreira, prendere o lasciare. In estate l’ultima chiamata per il regista

Come riportato sulle pagine da La Nazione, anche se complicato si cerca di ipotizzare quali potrebbero essere i colpi della prossima estate. La priorità sembra essere l’acquisto di un regista, merce rara al giorno d’oggi. Un metronomo di gioco è utile in qualsiasi schema, indipendentemente dal modulo. Per questo motivo non è da escludere un nuovo assalto a Lucas Torreira, ormai esubero dell’Arsenal. A giugno l’uruguaiano cambierà sicuramente maglia dopo il prestito fallimentare in Spagna. Probabilmente per i Viola sarà l’ultima occasione per acquistarlo a condizioni favorevoli. Secondo quanto riportato da il quotidiano, da non escludere anche uno scambio alla pari tra a Gervinho e Callejon con il Parma dopo i dialoghi imbastiti nelle ultime ore del calciomercato.

