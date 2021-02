Valcareggi: “Non credo che allenatori giovani e reclamizzati farebbero meglio di Prandelli”

Furio Valcareggi, noto procuratore, è stato ospite negli studi di Lady Radio:

7 punti in 5 gare? Contenti o non contenti, ormai il risultato è quello. Battere le prossime tre squadre è difficile, l’unica cosa che mi rincuora è che sarà difficile anche per loro battere noi. Forse non abbiamo capito che Prandelli ci porta più di quel che meritiamo, io non penso che alcuni allenatori giovani molto reclamizzati riuscirebbero a far bene con il gruppo attuale della Fiorentina, perché c’è da capire esattamente cosa ci vuole per fare una cinquantina di punti. E Prandelli lo ha capito, per questo Callejon purtroppo non gioca.