Pin: “Normale che Prandelli sia preoccupato. Callejon? Se non è soddisfatto, vada in B”

Celeste Pin si è collegato con Lady Radio, queste alcune delle sue considerazioni:

L’obiettivo è la salvezza, prima viene raggiunta e prima si può parlare di futuro. Prandelli credo sarà il primo, anche se dovesse andar via, a dare un suggerimento alla dirigenza per il futuro. Però io guardo al presente e mi preoccupo di salvarmi. Quando un allenatore entra a campionato in corso lo fa con entusiasmo, ma se poi i problemi non vengono smaltiti o vengono smaltiti solo in parte è logico che subentri un po’ di preoccupazione, se il Mister appare preoccupato è normale. Temo la Sampdoria, che viene da alti e bassi ma ha un organico che se la può giocare molto bene con la Fiorentina. Ogni partita va analizzata a sé, fare un consuntivo rischia di essere dannoso. Callejon? È un giocatore vero, un campione, sono andato a rivedere la sua carriera. Ma nel caso in cui non sia soddisfatto, che vada a svernare in Serie B, perché a Firenze devi arrivare motivato. Non voglio pensare che abbia la pancia piena. Essendo un campione, spero che non si sia accontentato.