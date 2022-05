Torreira, meno freddezza ma il tempo è poco: si guarda alle alternative

Le quote relative alla permanenza vanno via via verso il basso

Il grande risultato sportivo rappresentato dal settimo posto che vale l'Europa è passato subito in secondo piano con la notizia del possibile non-riscatto di Torreira. La Gazzetta dello Sport scrive che i contatti fra le parti sono comunque andati avanti in questi giorni e pare esserci meno freddezza. Il tempo per rimediare è poco, la Fiorentina sta guardando alle papabili alternative mentre tenta di ricucire. C'è del malcontento, dato che si evince dallo striscione esposto ieri nei pressi dello stadio, ma la dirigenza ritiene di meritare più fiducia in virtù di quanto realizzato quest'anno.