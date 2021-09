Torreira, l’investitura di Pizarro: “È l’uomo che serviva”

Parla il Pek: «Spero giochi Pulgar, ma un Torreira serviva e Italiano saprà recuperare anche Amrabat»

"Il centrocampo della Fiorentina è uno dei migliori in Italia, la concorrenza sarà un’arma in più. La rosa viola grazie al mercato fatto è competitiva e completa, anche se Berardi in viola mi sarebbe proprio piaciuto. Torreira? Davanti alla difesa è l’uomo che serviva. Deve avere personalità e fare da connessione tra difesa e attacco, sapersi muovere in base alle due fasi, deve essere il giocatore... dogana".