Il nuovo Vlahovic: obiettivo doppia doppia. Rinnovo? Conto alla rovescia

Italiano gli chiede anche assist oltre ai gol

L'attaccante viola ha iniziato la stagione con la voglia di crescere ancora. L'obiettivo è restare intorno a quota venti gol e, grazie al lavoro tattico di Italiano, anche arrivare in doppia cifra di assist. L'allenatore gli chiede di partecipare più alla manovra, Dusan sta lavorando in fretta per diventare un attaccante totale.