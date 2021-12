Torreira l’imprescindibile dei viola. Il regista è l’oro di Italiano

Lucas Torreira si è preso le chiavi del centrocampo della Fiorentina. Il sudamericano è diventato imprescindibile per Italiano

Spazio al focus sul centrocampo viola sulle pagine di Repubblica oggi in edicola. Il quotidiano si concentra soprattutto sulla cabina di regia della squadra di Italiano, che con Lucas Torreira ha trovato l'interprete perfetto che cercava da tempo. Intelligenza tattica, visione di gioco e qualità da leader sono i tratti che lo contraddistinguono maggiormente e nel 4-3-3 è diventato praticamente imprescindibile. E ora, dopo mesi di grande crescita, il sudamericano si è regalato anche il primo gol in maglia viola, giusto premio contro il Sassuolo. Proprio la gara con i neroverdi - si legge - è stata da incorniciare ma non è rimasta l'unica prova di qualità. Dall'inizio della stagione, Torreira è infatti esponenzialmente cresciuto anche grazie alla radicata conoscenza della Serie A. Attualmente la Fiorentina lo ha prelevato dall'Arsenal in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, facendone un interprete insostituibile nel suo scacchiere. E non è certo un caso che i viola stiano portandosi avanti per il riscatto: obiettivo blindare prima possibile un giocatore cruciale.