Torreira, le tappe per il lieto fine: blitz londinese di Pradè e Barone

Obiettivo: sondare il terreno per uno sconto sui 15 milioni del riscatto dall'Arsenal

In casa Fiorentina la priorità è risolvere la situazione di Torreira , cioè riscattare il suo cartellino dall'Arsenal . Nelle scorse settimane a Firenze c'è stato un incontro con l'agente dell'uruguaiano e le parti hanno ribadito la reciproca voglia di andare avanti insieme, ci sarà da ridiscutere contratto e ingaggio ma i segnali sono più che positivi .

Sarà più difficile convincere l'Arsenal a concedere uno sconto sui 15 milioni fissati in estate: presto i club si confronteranno. L'appuntamento è fissato per aprile e non è escluso un blitz londinese di Pradè e Barone. Sconto o meno, tutto lascia pensare che Torreira alla fine sarà a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.