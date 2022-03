Viola in nazionale: ecco gli impegni di Torreira, Nico & co.

Sono 10 (più 2) i giocatori che hanno lasciato Firenze in queste ore. Gli ultimi a tornare saranno, come sempre, i sudamericani

Dieci giocatori della prima squadra più 2 Primavera (spesso aggregati con i "grandi). Ecco l'elenco dei giocatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in queste ore per raggiungere le rispettive Nazionali: BIRAGHI (Italia), DRAGOWSKI e PIATEK (Polonia), MILENKOVIC, NASTASIC e TERZIC (Serbia), AMRABAT (Marocco), MARTINEZ QUARTA e NICO GONZALEZ (Argentina), TORREIRA (Uruguay), BIANCO (Italia Under 20) e MUNTEANU (Romania Under 21). Qui sotto il calendario dettagliato con gli impegni dei giocatori viola: