Torreira, la sfida tra passato e presente: la Viola chiude un ciclo

Sampdoria-Fiorentina, la sfida tra passato e presente di Lucas Torreira: a Firenze vuole chiudere un ciclo

Non una partita banale per la Fiorentina lunedì a Marassi, con una Sampdoria ancora che nonostante la possibilità di essere già salva con i risultati di Cagliari e Genoa, sicuramente non darà per scontata una partita di tale importanza. Lucas Torreira , da buon ex quale è, lo sa e suona la carica in casa viola. Come ricorda Il Corriere dello Sport, è proprio in blucerchiato che il centrocampista uruguaiano ha fatto il suo salto di qualità e adesso, a Firenze, cerca la definitiva consacrazione.

L'intuizione di Vincenzo Italiano di farlo avanzare così tanto ha dato i suoi effetti, cinque gol non si fanno per caso, portandolo a regalare a Firenze punti fondamentale per questa lotta all'Europa. Nella giornata di ieri, è stato premiato, per la terza volta, come giocatore del mese in casa Fiorentina e sui social ha scritto: "Grazie per l'affetto e l'apprezzamento. Darò il massimo", e noi non ne abbiamo il minimo dubbio. Sampdoria-Fiorentina è la partita per lui, quella sfida per rianimare il passato con il presente e chiudere il ciclo rimanendo a Firenze anche per le prossime stagioni.