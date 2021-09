Torreira, ecco l’architetto della Fiorentina

A Firenze è arrivato il tanto richiesto regista, Lucas Torreira. Italiano pronto a costruire la Fiorentina intorno all'ex Arsenal

Come scrive il Corriere dello Sport , finalmente a Firenze è arrivato il tanto richiesto regista. Infatti Vincenzo Italiano, con Lucas Torreira , si prepara, come un sarto, a dar vita al gioco perfetto, tanto richiesto dai tifosi viola. Il centrocampista uruguayano diventerà il punto di riferimento della squadra, perché il regista è il caposaldo irrinunciabile per il modo di vedere il calcio del mister siciliano. Da qui nasce l'idea di costruire la Fiorentina intorno all'ex Arsenal.

Torreira dovrà dare il via alla manovra della squadra viola nei modi e nei tempi idonei, favorendo l’inserimento dei terzini e il fraseggio con gli altri centrocampisti in un dialogo stretto e continuo che possa determinare il focus del pensiero di Italiano. Negli ultimi trenta metri in campo avversario diventa quindi fondamentale il dialogo in verticale con gli esterni offensivi per trovare le migliori soluzioni di tiro, siano esse affidate ai centrocampisti che accompagnano l’azione, sia agli esterni stessi e sia soprattutto a Dusan Vlahovic. La fantasia e l’imprevedibilità saranno le chiavi per rendere decisivo il gioco della Fiorentina adesso che c’è l’architetto.