Torreira, è il momento di prendersi la regia della Fiorentina

Lucas Torreira è pronto a cambiare marcia e a prendersi la regia di Italiano: in otto partite l’uruguaiano è stato titolare appena tre volte

La Gazzetta dello Sport dedica un pezzo al rendimento altalenante di stagione di Lucas Torreira. L’inizio a singhiozzo - scrive la rosea - ha tante spiegazioni: dall’arrivo nella parte finale del mercato con una condizione fisica non ancora ottimale, alla convocazione in Nazionale che lo ha costretto ai consueti viaggi lunghi che sfiniscono i sudamericani. E così in otto partite l’uruguaiano è stato titolare appena tre volte. L’ultima quasi un mese fa ad Udine, partita coincisa peraltro con una vittoria dei viola. Dopo sono arrivate due sconfitte con Napoli e Venezia. Domenica contro il Cagliari Torreira tornerà in cabina di regia. E da ora inizierà per lui un altro campionato. L’infortunio occorso a Pulgar consegna ulteriori responsabilità all’ex Arsenal. A lui il compito di primo pensatore in avvio di azione: pronto a dettare i tempi cercando al momento giusto quei colpi in verticale che spesso mancano nelle trame viola.