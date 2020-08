Torreira: concorrenza spagnola. La Fiorentina pensa anche a Nainggolan e Grenier

La Fiorentina avrebbe individuato in Lucas Torreira dell’Arsenal (SCHEDA) il regista da inserire nella rosa della prossima stagione. Sull’ex Sampdoria, però, ha iniziato a chiedere informazione anche l’Atletico Madrid. Lui preferirebbe tornare in Italia, anche se – scrive La Nazione – il fascino dei colchoneros è decisamente forte.

La Fiorentina, in ogni caso, non ha mollato Nainggolan (SCHEDA) per quella zona di campo, anche se sarà necessario aspettare le decisioni dell’Inter che potrebbe anche prolungare il prestito del belga al Cagliari. Se ne parlerà quando viola e nerazzurri si troveranno per discutere del futuro di Dalbert e Biraghi. In mediana, comunque, resta viva l’ipotesi Clement Grenier (SCHEDA), francese classe ’91 che la prossima stagione andrà a scadenza con i bretoni.