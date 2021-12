Torreira ancora alla Fiorentina: ad aprile la decisione?

La Fiorentina dovrà sborsare 15 milioni all'Arsenal: tutto dipende dall'Europa

Il Corriere dello Sport si concentra su Lucas Torreira. La Fiorentina dovrà decidere se riscattarlo a 15 milioni o di lasciarlo andare via. La voglia di tenerlo è forte. In caso di qualificazione in Europa, la decisione penderebbe senza dubbio verso la permanenza. Se il club viola vorrà affidarsi ancora all'uruguagio, dovrà sborsare nelle casse dell'Arsenal 15 milioni. L'altra certezza è che il giocatore sta bene a Firenze e farà di tutto per cercare di togliere ogni dubbio alla dirigenza gigliata. Forse già ad aprile la Fiorentina deciderà se riscattarlo o meno. Ora tocca a lui disegnare le geometrie giuste per il ritorno della Fiorentina in Europa e conquistarsi il pass definitivo.