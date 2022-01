Torreira, a fine stagione la decisione sul riscatto. Occhio a due variabili

L'uruguaiano ha scalzato Amrabat e Pulgar in regia

La Fiorentina si gode Lucas Torreira e si proietta verso la grande decisione di fine stagione: riscattarlo a 15 milioni dall'Arsenal oppure no?

L'esborso è importante, ma il rendimento dell'uruguaiano sta convincendo tutti. Due questioni possono legarsi: la qualificazione in Europa e i rapporti con i Gunners, che vorrebbero Vlahovic e chissà che le due situazioni non possano in qualche modo intrecciarsi. Lo scrive Tuttosport.