Verso il Cagliari: Italiano punta sul tridente Gonzalez-Vlahovic-Ikonè?

Domenica a pranzo la Fiorentina sfiderà il Cagliari in Sardegna

Archiviata la vittoria contro il Genoa per 6-0, la Fiorentina si concentra sul lunch match di domenica contro il Cagliari in Sardegna. Come scrive il Corriere dello Sport, per la partita contro i rossoblù potrebbe essere la volta del trio d’attacco composto da Gonzalez, Vlahovic e Ikoné con il francese che scalpita per una maglia dal primo minuto, vista l’armonia con cui è riuscito a inserirsi nei meccanismi della Fiorentina. Contro il Genoa è entrato in corsa ed ha servito subito un altro assist, questa volta per Torreira. Messaggi chiari per Italiano che vorrebbe rimanere sulla scia dell’entusiasmo dopo il 6-0 di lunedì scorso al Franchi.