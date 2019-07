Torno e decido: Cutrone pronto a ripartire dai rossoneri, ma i viola sono alla finestra

Chiusa l’esperienza in Azzurro, per i ragazzi dell’ormai ex CT Di Biagio le vacanze stanno per concludersi e si avvicina il rientro nei rispettivi club per prendere parte alle tournée estive. Se Chiesa sta per raggiungere i compagni in America, il percorso sarà più breve per Patrick Cutrone, atteso in queste ore a Milanello dopo le vacanze all’estero. Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola fa il punto sulle aspettative del giovane bomber, che dovrà iniziare a discutere con il club del suo futuro: la priorità sembra essere quella di restare al Milan, anche se l’arrivo di Piatek nello scorso gennaio lo ha praticamente chiuso. In caso di partenza, il prezzo è fissato sui 25-30 milioni ed effettivamente le pretendenti non mancano: sull’attaccante ci sono anche i viola, che hanno effettuato sondaggi così come il Torino, ma senza trattative concrete. La palla passa ora a Giampaolo, curioso di visionarlo subito in rossonero prima di capire il suo futuro.