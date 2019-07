Può essere il giorno – pardon – la notte di Federico Chiesa. Perché una Fiorentina già negli Stati Uniti comincerà a vivere sul campo le prime sfide ma parallelamente dovrà fare i conti anche con quelle extra-campo. Se infatti alle nostre tre del mattino i viola affronteranno il Chivas di Guadalajara, le ore notturne italiane potrebbero essere significative anche per il talento viola. Come si legge sul Corriere Dello Sport, infatti, l’esterno sarà sugli spalti insieme a Milenkovic per assistere alla gara dei compagni e incontrerà per la prima volta Rocco Commisso, che fin qui è stato molto chiaro sulla sicura permanenza in viola del figlio d’arte.

E IERI ANCHE MONTELLA NON È STATO DA MENO