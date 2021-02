Verso Marassi, tornano Ribery e Milenkovic. Sfida a distanza con Quagliarella

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso della Fiorentina in merito alla squalifica di Milenkovic. Il centrale serbo tornerà a disposizione di Prandelli per rafforzare la linea difensiva in vista del confronto diretto contro la Samp di Ranieri. Anche Caceres, out contro l’Inter per un problema alla schiena, ha lavorato regolarmente in gruppo e tornerà fra i convocati. Abbondanza di scelte per il tecnico per tentare di fermare Fabio Quagliarella, 12 reti messe a segno contro la Fiorentina. La speranza è quella di non dover aggiornare la statistica. Ottime notizie anche su Ribery che ieri si è allenato in gruppo. Contro la Samp è pronto a tornare dal primo minuto per guidare i proprio compagni verso un risultato positivo che darebbe fiducia.

