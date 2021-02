Di Gennaro: “Non credo che la Fiorentina riesca a permettersi due attaccanti di ruolo insieme”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio: “Prandelli è stato molto onesto nel dire che c’è bisogno di raggiungere i 40 punti. Non credo che la Fiorentina riesca a permettersi due attaccanti di ruolo insieme, penso si andrà avanti con Ribery insieme a Vlahovic. Nelle prossime quattro partite si giocano molto, a differenza di quanto pensavano a inizio anno: dopo una stagione così, per me, ci sarà da cambiare tutto per quanto riguarda il progetto tecnico“.

