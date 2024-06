Torna la pista Kean: dall’operazione alla Arthur al costo minimo per la Juve

La Gazzetta Dello Sportstila una piccola lista con 4 profili per il ruolo di attaccante alla Fiorentina. C'è Andrea Pinamonti, sceso in B con il Sassuolo e idea non tramontata. Mentre Lucca è il giocatore che potrebbe rispecchiare le caratteristiche richieste dalla Fiorentina, il costo si aggira sui 15 milioni, e l'Udinese vorrebbe tenerlo anche un altro anno. Torna anche in voga la pista Moise Kean, che scade nel 2025 e non rinnoverà. Lo stipendio è di 3 milioni, e il prezzo minimo di 10 milioni, per una questione di ammortamenti. Le strade potrebbero essere due, rinnovare e darlo in prestito alla Arthur, oppure cederlo a titolo definitivo. Per Retegui invece i 30 milioni sono ritenuti eccessivi, e gli Europei nel mezzo non agevaloano la trattativa