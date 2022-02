Torna il Franchi al 50%. Con la Lazio vicino il tutto esaurito

Lo stadio torna a riempirsi (per metà)

Dopo oltre un mese, i tifosi Viola potranno finalmente usufruire del famoso 'Viola Christmas Pack'. Già, perché complice il match con l’Udinese saltato e la limitazione a 5mila spettatori nell’ultima gara casalinga con il Genoa, le tessere non hanno potuto entrare ancora in vigore. Ma con il ritorno alla capienza al 50% la tifoseria gigliata si prepara a vivere una situazione di quasi normalità. Con la Lazio, dunque, saranno circa 12mila gli abbonati che siederanno sugli spalti. A questi si uniranno altri cinquemila tifosi che hanno acquistato il biglietto per il match del Franchi. Un totale di 17mila spettatori, numero che si avvicina ai 20mila del tutto esaurito. E la Curva Fiesole? Già da dicembre il tifo organizzato aveva fatto sapere che, alla luce della riduzione del numero degli spettatori ammessi agli impianti (dal 75 al 50%), non avrebbe seguito dal vivo le gare. A scriverlo è La Nazione.