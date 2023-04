Torna il campionato, ecco la Sampdoria: Amrabat e Quarta titolari?

Nemmeno il tempo di festeggiare la qualificazione alla finale di Coppa Italia che la Fiorentina deve tornare subito in campo, questa volta in campionato. Domani alle 18 al Franchi arriverà la Sampdoria. Come scrive La Nazione, Italiano sta studiando la formazione da mandare in campo, con alcune modifiche rispetto alla partita di giovedì. Amrabat e Quarta erano diffidati contro la Cremonese, sono andati in panchina (il marocchino ha giocato soltanto gli ultimi 10 minuti) ma potrebbero trovare spazio contro i blucerchiati. Anche domani servirà attenzione ai cartellini gialli, perché la Fiorentina ha 4 calciatori in diffida: lo stesso Quarta, Barak, Ikoné e Bonaventura. Proprio Bonaventura però va verso il forfait. Restano da approfondire le sue condizioni, poiché è reduce da un problema all’adduttore. L’ex Milan ad ora è l’unico calciatore di movimento che non è a disposizione del tecnico, quindi Italiano ha la possibilità di scegliere tra diversi calciatori.