Torino, vertice per Amrabat: Juric spinge per riaverlo

Come riporta Tuttosport, il Torino, con Linetty in uscita verso lo Spezia, attraverso il nuovo allenatore Juric, ha espresso un forte interessamento per il centrocampista viola Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino non ha brillato quest'anno, a differenza dell'anno precedente, dove, sotto i riflettori di Juric, aveva incantato tutta la Serie A. Il giocatore viola, doveva essere a Moena, però, essendosi operato per pubalgia, il suo rientro con la squadra è slittato.