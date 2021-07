Non solo Torino, su Amrabat piomba il Napoli. Piace a Spalletti

Il marocchino è corteggiatissimo

Sofyan Amrabat sembra essere sempre più al centro delle dinamiche di mercato. Vi avevamo riportato ieri di come il marocchino fosse finito nel mirino del "maestro" Juric e del Torino. Il tecnico croato vorrebbe portare sotto la Mole il centrocampista che tanto ha fatto bene nella sua esperienza veronese. L'ex Verona avrebbe certamente un posto da titolare in granata ed il DS Vagnati studia una formula per riuscire a portarlo in Piemonte.

Tuttavia, come riporta Tutttosport in edicola questa mattina, il Torino non è l'unico club sul classe '96. Secondo il quotidiano, infatti, ai pretendenti si sarebbe iscritto anche il Napoli. Ed è proprio Spalletti ad aver dato il via libera per inserire Sofyan tra gli obiettivi di mercato dei partenopei. Il Napoli, per la verità, aveva già provato ad acquistarlo dal Verona. Ma i rialzi della Fiorentina fecero saltare tutto e Amrabat si vestì di Viola. Ora, però, sia Napoli che Torino sono venuti a bussare alla porta del club gigliato per provare a strappare da Firenze il centrocampista marocchino. Magari grazie a un prestito con diritto di riscatto, strategia che pensano di adottare entrambi i club.