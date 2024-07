Torino: per la difesa Vagnati pensa ad un ex centrale gigliato

Tuttosport scrive oggi del Torino di Vanoli, il quale starebbe sondando un ex viola: Igor. Vagnati ha già iniziato a guardarsi intorno e un pensiero lo ha fatto per Igor, difensore brasiliano che conosce bene perché nel 2019, appena ventunenne, lo portò in Italia acquistandolo dal Salisburgo come rinforzo per la Spal. L’impatto del centrale in Serie A fu ottimo, tanto che appena sei mesi dopo la Fiorentina decise di prenderlo. Con i viola ha giocato fino a un anno fa, quando è passato al Brighton per una cifra intorno ai 17 milioni più 3 di bonus. Proprio questa cifra è il primo grande ostacolo per la buona riuscita dell’operazione: il club inglese non ha al momento intenzione di privarsi del brasiliano e non vuole neppure ascoltare offerte inferiori ai 20 milioni.