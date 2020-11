La Nazione è sicura: in caso di mancata vittoria contro il Genoa stasera nel recupero della terza giornata, il Torino esonererà Marco Giampaolo. Al suo posto, il DS Vagnati non avrebbe esitazioni nel contattare Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL e della Primavera della Fiorentina, pronto al ritorno nella massima serie italiana.

“UNA VITTORIA A PARMA? RIMANDEREBBE SOLTANTO IL PROBLEMA”