“Una vittoria a Parma rimanderebbe soltanto il problema. Sousa potrebbe far bene”

“La Fiorentina di Sousa è stata l’ultima che ci ha fatto emozionare, e sinceramente anche vedere del bel calcio. Io mi auguro che la Fiorentina voglia mettere sotto contratto per più anni l’allenatore giusto, invece di cercare l’ennesimo tampone. Si rischia di essere quelli del vorrei, ma non ci riesco. Un allenatore di spessore lo convinci affidandoti completamente a lui, armi e bagagli. La Fiorentina sarebbe una buona base sulla quale scommettere. Io credo che Sousa potrebbe fare bene con l’organico attuale, ammesso e non concesso che la dirigenza lo stia cercando.

Prandelli sarebbe perfetto per chiudere la stagione, ma mi sembrerebbe riduttivo fargli fare così poco tempo (DI QUESTO AVVISO ANCHE FURIO VALCAREGGI). E se poi dovesse fare bene? Sarebbe un autogol pazzesco, nonostante Cesare sia disposto a fare sacrifici per venire incontro ai viola. Se Iachini dovesse fare bene a Parma saremmo tutti contenti, ma il problema sarebbe soltanto rimandato. La sosta aiuterebbe a mettere a posto tutti i tasselli”.