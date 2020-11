Valcareggi: “Iachini non è spacciato, giudizi irrispettosi. Prandelli per sei mesi? Offensivo”

Furio Valcareggi, ospite in studio a Lady Radio, ha espresso le sue opinioni sul momento della Fiorentina:

“Prandelli lo prendi perché sei sicuro che farà bene, non per sei mesi. Se fossi in lui non accetterei mai di impegnarmi soltanto per uno scorcio di stagione, visto il glorioso passato in viola. Sarebbe ai limiti dell’offensivo, per uno che ha fatto benissimo anche in Nazionale… Spalletti e Sarri al momento sono utopie, è impossibile che rinuncino a così tanti soldi da parte dei club ai quali sono legati.

Iachini non è spacciato, non è così. E’ rimasto qua perché ha fatto bene, ha fatto degli errori, ma serve altro tempo, non si possono emettere giudizi dopo solo Padova e Roma. Tutti gli allenatori hanno il problema dell’esonero, l’allenatore è Iachini e andiamo avanti con lui. Con una vittoria a Parma la patata diventa meno bollente, e poi ci vuole più rispetto per Beppe, che sembra sia di passaggio. Poi magari vince a Parma e lo mandano via lo stesso, ma rispetto”.

