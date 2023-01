Torino: esodo di tifosi granata al Franchi

Domani alle 18 al Franchi la Fiorentina ospiterà il Torino nella gara valida per i quarti di Coppa Italia. Come scrive Tuttosport, dietro alla squadra di Juric, nella terza trasferta in Toscana in pochi giorni, ci sarà un nutrito seguito di tifosi. Già 1.200 i tagliandi venduti per il settore ospiti, con il club di casa che ne ha resi disponibili per i granata altri 400. D’altronde l’appuntamento per entrambe le squadre è di centrale importanza. Chi passa il turno vola in semifinale dove affronterà, in partite di andata e ritorno, la vincente di Roma-Cremonese che pure si affrontano domani, ma alle 21.