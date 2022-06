Tomovic su Jovic: “Bomber vero. E’ diverso da Vlahovic, ve lo racconto”

Luka Jovic è ormai ad un passo dalla Fiorentina. Per questo, per conoscere meglio il serbo, La Nazione ha intervistato l’ex difensore viola Nenad Tomovic. “Premessa: se arrivi al Real sei bravo.” Così il centrale introduce il suo connazionale spiegando come la troppa fretta di salire in alto abbia un po’ frenato la crescita del classe 1997, dopo quanto di buono mostrato all’Eintracht: “Sarebbe stato meglio un anno di passaggio in un club di fascia medio alta". Spiega Tomovic, considerando inevitabile lo scarso minutaggio in virtù del parco attaccanti del Real Madrid: "Ma le qualità del giocatore non si discutono: bomber vero, becca sempre la porta”.