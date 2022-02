Tocca a Dragowski, l’uomo che ha già fermato l’Atalanta con numeri mostruosi

Tre anni fa chiuse la saracinesca coi bergamaschi

Una brutta tegola si è abbattuta sulla Fiorentina a poche ore dalla gara contro l'Atalanta: il quasi certo forfait di Terracciano. Il portiere Viola ha infatti rimediato una noiosa tonsillite e, con tutta probabilità, sarà Dragowski a difendere i pali Viola nel lunch match di domani. Partito titolare in stagione, Bart, fra infortuni e cartellini, ha messo insieme giusto 6 presenze durante l'anno. L'Atalanta può essere l'appuntamento del riscatto, cercando quella porta inviolata che ha trovato solamente nella gara contro l'Udinese al Friuli. Certamente, il polacco sa come si fa. Stagione 18-19, fu letteralmente l'uomo della provvidenza a Bergamo quando ancora indossava la casacca dell'Empoli. Furono ben 17 gli interventi compiuti da Dragowski in quella circostanza (gara terminata 0-0). "Adesso, punta al bis, ma con la maglia della Fiorentina addosso, per dare il proprio contributo alla corsa verso l’Europa e comunque per mandare un segnale sul mercato, visto il contratto in scadenza nel 2023". A scriverlo è il Corriere dello Sport.