Titolare o panchina, Barak troverà spazio ad Atene. Mandragora scalpita

La Nazione si sofferma su due giocatori che potrebbero sorprendere in finale: Antonin Barak e Rolando Mandragora. In qualche modo il centrocampista ha il diritto di sentirsi ’uomo di coppa’. O anche ’uomo da coppa’. Titolare o partendo dalla panchina, Barak, in qualche modo, uno spazio contro l’Olympiakos ce l’avrà. Resta da capire se Italiano ha intenzione di affidarsi subito a lui (con il sacrificio di uno fra Beltran o Bonaventura), oppure sfrutterà le sue doti da giocatore che rompe la partita e punta anche con facilità al gol, in caso di situazione e risultato in stand by. Senza dubbio potrebbe essere una delle sorprese che Italiano confezionerà a poche ore dal match. Dunque, per Mandragora uno spazio fra i titolari potrebbe spuntare (ai danni di un concorrente dei posti in mediana, Jack e Arthur). In altro caso – proprio come detto per Barak – il suo innesto potrebbe essere decisivo per andare a chiudere o svoltare il passo della finale.