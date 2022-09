Tirreno: tifosi viola sotto choc, ma adesso serve unità. Italiano, tocca a te

Domani, contro il Verona, in ballo non ci sono solo i tre punti. C'è molto di più. C'è da cancellare il ricordo dei fischi del Franchi contro il Riga e, soprattutto, l'amarezza del doppio ko (consecutivo) con Bologna e Basaksehir. Inizia così il lungo articolo del Tirreno edizione Firenze in merito al periodo complicato che stanno vivendo gli uomini con la casacca gigliata. Il bottino delle prime uscite è magrissimo e per questo c’è da correre subito ai ripari conquistando tre punti che in campionato mancano dalla prima giornata. Italiano non sta rischiando il posto, sia chiaro: entrambe le parti in causa hanno fatto una scelta ben precisa in estate, continuando insieme il percorso iniziato, allungando il contratto e ridiscutendo al rialzo l'ingaggio dell'allenatore rivelazione. Adesso, però, tocca a lui, interprete di un calcio propositivo oltre che offensivo, far ritrovare ai suoi il giusto punto di equilibrio, cancellando le paure, laddove vi fossero, e infondendo nuove certezze, come impone la sua filosofia di lavoro.