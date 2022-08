Tino Costa, da rinforzo low cost ad ultima scelta

Non tutti si ricordano di Tino Costa, centrocampista arrivato nel Gennaio del 2016 alla Fiorentina. Come riportato dalla Nazione, l'ex Genoa arrivò per allungare la rosa della Fiorentina, ma la sua avventura in viola fu un disastro. I dirigenti volevano rafforzare il centrocampo senza spendere troppo e Costa sembrava un'occasione importante. Il centrocampista giocò qualche minuto, senza mai stupire, anzi. Insomma, l'argentino si iscrive così, alla lista delle meteore passate per Firenze.