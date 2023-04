Tifosi viola in massa a Monza. Poi testa alla Cremonese per riempire il Franchi

Il tour in Europa ed in Italia dei tifosi della Fiorentina prosegue. Prossima tappa: Monza. Ed una presenza massiccia non era per niente scontata visti i numerosissimi impegni della squadra di Italiano. Invece saranno circa 1.300 i tifosi della Fiorentina che questa mattina si metteranno in marcia per raggiungere l’U-Power Stadium. Obiettivo tornare a vincere in campionato dopo i pareggi contro Spezia ed Atalanta per poi concentrarsi sulla sfida del Franchi di giovedì prossimo, quando in palio contro la Cremonese (dopo il 2-0 dell’andata) ci sarà la Finale di Coppa Italia e la partecipazione alla Final Four per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana. Insomma, piatto ricco come spesso è accaduto nelle ultime settimane. I tifosi della Fiorentina sono pronti a fare la loro parte. Come sempre, più di sempre. Proprio come giovedì scorso contro il Lech Poznan, quando nel finale hanno preso per mano la squadra trascinandola letteralmente oltre la paura. Proveranno a farlo anche contro la Cremonese. Il dato dei biglietti venduti è già vicino a raggiungere quota 20.000. Considerando che la Curva Ferrovia resterà chiusa, gli altri settori sono destinati a riempirsi con ancora cinque giorni di vendita. Lo sottolinea La Nazione.