Tifosi viola contro la pausa della squadra. Ma il Viola Park non sarà deserto

Non ha destato troppo entusiasmo a Firenze la scelta di confermare tre giorni di libertà ai giocatori della Fiorentina dopo la disfatta di Belgrado con la Stella Rossa. Eppure, nonostante i cinque schiaffi ricevuti nell’amichevole di mercoledì, fin da ieri è scattato per tutti i tesserati il rompete le righe, con la ripresa fissata al Viola Park per domenica. Il nuovissimo centro sportivo, tuttavia, non rimarrà deserto nelle prossime 48 ore. Ci sono infatti tre elementi che rimarranno ad allenarsi per trovare la condizione migliore oppure (ed è il caso di Amrabat) una nuova destinazione sul mercato. Il marocchino è infatti uno dei calciatori che, al pari di Gonzalez e Arthur, è destinato a fermarsi in questi giorni a Bagno a Ripoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.